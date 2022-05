Le Championnat de France de Barbecue se déroule à la Foire de Paris

Les plus fins amateurs de barbecue ne se sont pas donné rendez-vous dans un jardin, mais en plein Paris, à la foire, à l'occasion du Championnat de France de Barbecue. C'est la première étape de cette compétition, avec une quinzaine d'équipes de tous les âges et de toutes les régions. Il y en a même qui viennent de Colombie et d'Espagne. Tout le monde peut s'y inscrire. Une équipe qui vient d'Ardèche va préparer la crique ardéchoise. "C'est mon arrière-grand-mère qui m'a transmis cette recette. C'est une galette de pomme de terre qu'on va cuire directement à la plancha", explique l'une des participantes. Il y a un jury qui passe pour noter les candidats. Et 30% de la note est dédiée au look et à l'originalité de l'équipe. La propreté du plan de travail est également prise en compte dans la note. TF1 | Duplex P. Gallaccio