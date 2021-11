Le chanteur Jean-Luc Lahaye en détention provisoire

Sa version des faits n’a convaincu ni les enquêteurs, ni le juge. Ils ont estimé qu’il existait des éléments graves et concordants à l’encontre de Jean-Luc Lahaye. Le chanteur star des années 80 est soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur deux adolescentes âgées de 15 et 17 ans à l’époque. Des faits présumés qui auraient été commis à partir de 2013. D’après un document d’enquête que nous avons pu consulter, Jean-Luc Lahaye est décrit comme un prédateur sexuel au comportement rodé. Des faits présumés que celui-ci conteste. Le chanteur reconnaît des relations consenties, sans la moindre violence. Les deux plaignantes, deux fans rencontrées lors de concerts, disent avoir été manipulées. L’enquête fait aussi ressortir leur sentiment d’emprise, entretenu par des relances et des cadeaux offerts par Jean-Luc Lahaye. Ce dernier a aussi été placé sous le statut de témoin assisté pour détention d’images pornographiques d’un mineur. Il encourt jusqu’à quinze ans de prison.