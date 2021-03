Le chanvre, une plante magique

On peut dire que le chanvre est une plante magique. Elle ne nécessite ni traitement, ni arrosage. Et surtout, elle se décline en une centaine de sous-produits. Franck Barbier s'est lancé dans sa culture il y a dix ans. Il transforme le chanvre en isolant. Direction son usine où sont broyées les tiges. Un peu plus cher que la laine de verre, cet isolant en chanvre permet 20% d'économie d'énergie en plus. Mélangées avec de la chaux, les tiges offrent la possibilité de construire des murs en béton de chanvre. Et les habitations qui sont fabriquées avec ce genre de mur n'ont pas besoin de climatisation. Au cœur des Landes, près de Saint-Geours, ce n'est pas la tige mais les graines de chanvre qu'on utilise pour concevoir des aliments. C'est à Hawaï que Vincent Lartizien a découvert l'huile de chanvre dans les années 80. Il s'est très vite convaincu de ses vertus. Après la construction, l'alimentation se veut être le deuxième débouché du chanvre. Les produits à base de cette plante envahissent d'ailleurs les rayons. Mais plus inattendu, elle entre maintenant dans la composition des cosmétiques.