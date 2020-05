Le château de Chaumont-sur-Loire de nouveau accessible

Le château de Chaumont-sur-Loire accueille à nouveau du public. Autour de la construction médiévale, des jardins sous le thème commun de "La terre-mer : la source de vie" s'étalent sur 32 hectares de terrains. Rappel des gestes barrières, imposition des sens de visite, et réservation sur Internet... des dispositifs ont été mis en place pour s'assurer du respect des mesures de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.