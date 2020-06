Le château de Versailles rouvre enfin ses grilles

Le château de Versailles a rouvert ses portes ce samedi. A cause de la crise du coronavirus, il n'accueillera que 4 500 personnes par jour. A cette occasion, les réservations sont quasi pleines jusqu'à dimanche soir. Une grande émotion pour Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château. Outre les 68 entreprises engagées sur le site, une aide financière de plusieurs dizaines de millions sera donnée par l'Etat pour continuer à faire vivre le château. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.