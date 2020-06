Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique neutralisé par l'armée française

L'armée française a annoncé vendredi avoir tué une figure du djihad au Sahel. L'Algérien Abdelmalek Droukdal n'était autre que le fondateur d'Al-Qaïda au Mahgreb islamique (AQMI). Une opération menée grâce au service de renseignements américains. Pour la ministre des Armées, Florence Parly, "le combat essentiel pour la paix et la stabilité vient de connaître un succès majeur". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.