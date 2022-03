Le choc énergétique de 2022 est-il comparable au choc pétrolier de 1973 ? La mise au point de François Lenglet

Pour François Lenglet, "le choc actuel est vraiment du même ordre" que celui de 1973. Il explique par la suite que "si les prix de l'essence se maintenaient en 2022 au niveau actuel, les ménages auraient à débourser 20 milliards de plus qu'en 2021. Il faut rajouter à ça les surcoûts pour chauffer les logements, les augmentations frappant les entreprises pour alimenter les bureaux, les usine et les camions, sans oublier encore le coût pour l’État qui finance le blocage partiel des prix du gaz et de l'électricité pour une trentaine de milliards". François Lenglet fait savoir aussi que "le choc de 2022 représenterait plus de 70 milliards d'euros sur une année pleine". Cela représente "30% de la richesse nationale, ou encore l'équivalent du budget annuel des 100 départements français". Selon notre spécialiste économie, la grande différence avec 1973, ce sont les victimes. A l'époque, l'explosion du baril avait aussi fait bondir les prix, mais les salaires étaient annexés automatiquement sur l'inflation. Ainsi, les revenus des ménages ont été en partie protégés et ce sont les entreprises qui ont payé l'addition. Cependant, François Lenglet rappelle qu'il n'y a rien de tel aujourd'hui. Les salaires n'augmentent pas autant que les prix, ni en France ni en Europe. Conséquences, le pouvoir d'achat subit les dommages de guerre, malgré les aides gouvernementales. T F1 | F. Lenglet.