Le cinéma en plein air au cœur des villages

Morgane Pondard, projectionniste chez Cin'Etoiles, a organisé une séance de cinéma en plein air à Sarzeau (Morbihan). Projetées sur un écran géant de quinze mètres de haut entièrement gonflable, les images partaient de son camion. Une joie pour les 200 spectateurs. Chaque été, Morgane parcourt les routes de Bretagne dans le but d'apporter le cinéma au cœur des villages. Et à Sarzeau, tous applaudissent l'initiative de la jeune femme.