Le cinéma ne cesse d'innover malgré le contexte sanitaire

Le monde du cinéma passe de plus en plus au numérique en cette période de crise sanitaire. Le Ciné VR, par exemple, gagne du terrain, car l'application a été téléchargée près de 500 000 fois en un an. Ce concept propose à l'utilisateur une salle de cinéma en réalité virtuelle tout en restant sur son canapé. Puisque rien ne remplace la vraie salle, les inventeurs du cinéma à la demande, eux aussi, font parler d'eux et essaient de concrétiser leur projet partout dans le pays.