Le cinéma se met au vert

En 2017, le tournage de "Mission Impossible" envahissait les rues de Paris. Cascades en tous genres, hélicoptère de l'armée française sur le toit de Bercy... Une débauche d'énergie et un bilan carbone forcément conséquent. Le bilan carbone de ce genre de film d'action américain est estimé à 3 000 à 5 000 tonnes de CO2. Un film français consomme en moyenne six fois moins, soit 737 tonnes. Il y a pourtant des solutions, comme sur le tournage du film vertueux "Les Trois vengeances de Maître Poutifard", avec Christian Clavier et Isabelle Nanty. Deux décors ont été créés de toutes pièces en studio, un appartement et un restaurant. C'est un gros chantier, mais le producteur, Romain Rojtman, a veillé à limiter le bilan carbone de l'opération. "Tous les matériaux utilisés sont 100% recyclables. Ils vont être vendus, soient réutilisés par d'autres productions après le film", rapporte-t-il. Et de même pour les lumières, toutes les ampoules sont basses consommations. Quant à la cantine qui nourrit tous les jours une centaine de personnes, elle utilise uniquement des produits locaux. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, P. Veron, D. Bordier