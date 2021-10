Le cirque Arlette Gruss revient métamorphosé

De l'adresse et une scénographie entraînante, au cirque Arlette Gruss, la recette pour captiver les spectateurs n'a pas changé. En revanche, une fois le show terminé, la troupe se lance un défi : transformer le chapiteau de 1 300 places en salle de dîner-spectacle pour 600 couverts en une heure. Pour ce faire, 60 personnes participent au montage. Même les artistes y mettent la main à la pâte. Dehors, l'appétit du public grandit. A leur arrivée, le cirque n'est plus le même. Gilbert Gruss rêve de cette métamorphose depuis deux ans. Et le public semble conquis. "Ça fait vraiment ambiance cabaret, c'est plus convivial", disent certains spectateurs. "Lorsqu'on va au cirque, il y a les popcorns, toute l'animation et surtout beaucoup d'enfants. Là, c'est plus dans un cadre feutré", confient d'autres. Pour dîner au cirque, il faudra compter entre 40 et 100 euros. Après avoir arrêté les numéros avec les animaux sauvages, la troupe Arlette Gruss trouve ainsi une autre manière de régaler le public.