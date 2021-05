Le cœur de la Suisse au Val d'Anniviers

Au Val d'Anniviers, ils sont cinq à dépasser 4 000 mètres d'altitude et trônent la tête haute afin de se rapprocher au plus près des sommets. Ils forment ensemble la couronne impériale. Pour l'admirer sous ses plus belles lueurs, on a fait sonner le réveil. Depuis la cabane des Becs de Bosson, on s'élance avec l'envie d'atteindre des sommets. Pour les débutants, mieux vaut être accompagnés d'un guide. La randonnée coûte 130 euros par personne pour un groupe de six. C'est l'une des principales dépenses du week-end pour découvrir la haute montagne en toute sécurité. Après trois heures d'effort, l'équipe est plongée dans un décor qu'elle n'oserait imaginer : les mots manquent. "C'est juste grandiose, magnifique", lance une randonneuse. "Il faut vivre le moment", confie un autre. Il faudra encore quelques heures pour rejoindre la prochaine cabane. La chaîne de montagnes paraît sans limite. Nous sommes dans un cirque glaciaire dans lequel règne un silence absolu.