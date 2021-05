Le Col de la Bonette rouvre à la circulation

Tel un brise-glace crachant une épaisse fumée blanche, la puissante fraise à neige progresse lentement vers le sommet de la Bonnette à 2 800 mètres d'altitude. "On travaille à moins d'1 km/h. Il faut un peu près un mois quand on commence puis l'ouverture. L'hiver dure longtemps ici", dit Aurélien, agent d'exploitation des routes. Le 1er mai, la route était quasiment dégagée. Mais des nouvelles chutes de neige ont retardé l'ouverture. "On a été obligé de revenir deux fois de plus", indique Jean-Marie, responsable de la subdivision Tinée. À cette altitude à cette époque de l'année, les températures sont encore très froides. L'épaisseur de neige dépasse largement les deux mètres. Le col de la Bonette est la route la plus haute d'Europe. Elle est un trait d'union entre la Vallée de l'Ubaye dans les Alpes-de-Haute-Provence et celle de la Tinée dans les Alpes-Maritimes. Un itinéraire touristique très fréquenté en été. "Nous avons jusqu'à 100 000 passages durant l'été. Ça fait une économie très importante pour toute la vallée". Une route sinueuse et de magnifiques paysages très prisés des motards et des cyclistes. Ils sont très nombreux chaque année à s'attaquer à ces 25 km d'ascension. Dans quelques semaines, le déneigement sera entièrement terminé. Il sera possible de monter encore plus haut par la route jusqu'au sommet de la Bonette pour profiter d'un des plus beaux points de vue sur les Alpes du Sud.