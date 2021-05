Le commerce mondial perturbé : où sont passés les conteneurs ?

Le terminal du port de Dunkerque sature. Des conteneurs sont empilés sur plus de 60 hectares et près de trois niveaux. En moins de quatre mois, il a dû stocker plus de 210 000 conteneurs supplémentaires. Pour comprendre, embarquons à bord d'un cargo. Il arrive de Singapour pour livrer l'Europe entière. Au total, il y a vingt-quatre étages de conteneurs dont 3 000 seront chargés et déchargés à Dunkerque. Ils sont remplis de barbecues, de tables de jardin ou encore de réfrigérateurs. Tout a été fabriqué en Asie. Le conteneur est devenu stratégique. La compagnie française vient d'ailleurs d'en acheter 560 000 pour couvrir l'ensemble de ses besoins mondiaux. Mais en attendant leur mise en service, les prix s'envolent sur la liaison Asie-Europe, pour les clients qui n'ont pas négocié leur contrat à l'avance. Il y a un an, un conteneur de 12 mètres de long coûtait 2 000 dollars. Aujourd'hui, ce même caisson métallique vaut 9 200 dollars, soit 450 % d'augmentation. Une situation délicate à gérer pour Christopher Leroy, responsable des achats mondiaux de fret maritime - Bansard International. Chaque année, ce logisticien importe 100 000 conteneurs pour des entreprises françaises. Délocaliser une production devient désormais de moins en moins intéressant pour certaines entreprises. Actuellement, 226 millions de conteneurs circulent chaque année sur toutes les mers du monde.