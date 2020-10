Le commissariat de Champigny-sur-Marne attaqué aux mortiers d'artifice : les policiers et les habitants écœurés

Une attaque d'une violence inouïe s'est produite samedi à Champigny-sur-Marne. Une quarantaine de personnes, barres de fer à la main, s'en sont pris au commissariat. Elles auraient tenté de s'y introduire et l'ont bombardé de feux d'artifice. Aucun policier n'a été blessé, mais l’écœurement est dans toute leur bouche. Un sentiment partagé par les habitants du quartier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.