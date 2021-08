Le concept du pique-nique devient populaire en Angleterre

Déjeuner sur l'herbe entre amis, des chaises de camping pour une version plus confortable, ou une installation sophistiquée ... à chacun son pique-nique dans les parcs londoniens. C'est la tradition britannique pour profiter du moindre rayon de soleil. Depuis le début de la pandémie, la tendance s'amplifie et les commerces ne s'y trompent pas. Chez un traiteur français de Londres, les offres de pique-nique n'ont jamais été aussi populaires. Le concept, c'est d'acheter son panier en osier puis le garnir selon ses envies et son budget, d'une vingtaine d'euros à plus d'une centaine. La demande en pique-nique est tellement forte à Londres qu'elle intéresse aussi les applications de livraison. La situation sanitaire a inspiré de nombreuses entreprises. Certaines poussent le concept encore plus loin, comme les spécialistes du pique-nique de luxe, qui s'occupent de tout à notre place. La prestation peut coûter plus de 100 euros par personne. Le prix ne dissuade pas les clients, à en croire la croissance fulgurante de ce nouveau service.