Le concours d'anecdotes entre Emmanuel Macron, McFly et Carlito à l'Élysée

De ce face à face à l'Élysée, on retiendra une roulade sur la pelouse, des éclats de rire parfois, un secret révélé, et une "Marseillaise" version métal jouée dans les jardins, et une anecdote présidentielle plus remarquée que les autres. "Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre l'OM", a annoncé d'un air très sérieux le chef de l'État. Résultat, ni vainqueur ni vaincu dans l'émission, aucun message politique. Mais à cette heure, la vidéo compte plus de 4,6 millions de vues. "C'est bizarre au début, mais c'est drôle et c'est cool. Ça change", réagit une jeune femme. "On voit un peu plus le président sous un autre angle que vraiment genre le président de la République", ajoute une autre. La politique et les jeunes, c'est une histoire sans fin. En 1985, François Mitterrand croyait parler vrai en parlant jeune. "Tonton, laisse pas béton", dira plus tard le chanteur Renaud pour sa réélection dans un meeting à Strasbourg. Et comme chaque camp a ses icônes, c'était avec Madonna que Jacques Chirac, maire de Paris, s'affichait, lui, en 1987. "À l'époque de Mitterrand ou de Chirac, ça fonctionnait parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, les Français sont très éduqués à la communication. Donc quand ils voient des opérations comme celle-ci, ils savent que c'est un petit peu de la publicité" déclare Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil.