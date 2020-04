Le confinement comme un mode de vie sur les îles des Kerguelen

Situées à 13 000 km de l'Hexagone, les îles des Kerguelen sont des réserves naturelles marines classées à l'Unesco depuis 2019. C'est l'une des terres françaises que le coronavirus n'a pas réussi à atteindre. Perdu au milieu de l'océan Indien, l'archipel a été protégé par son isolement. C'est d'ailleurs un paradis pour les manchots et plusieurs autres espèces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.