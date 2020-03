Le confinement de Paris vu du ciel

Croyez le ou pas, mais quand il n'y a plus de bruit, Paris se voit beaucoup mieux. Alors, à quoi ressemble notre capitale quand le mot agitation ne fait plus partie de son vocabulaire ? La place de la Concorde, la place de l'Étoile, les Champs-Élysées, les toits de zinc, les périphériques, le Grand Palais et l'Esplanade des Invalides... Découvrez des images de ces lieux en cette période de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.