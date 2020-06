Le confinement, une période faste à la reconversion professionnelle

Pendant le confinement, de nombreuses personnes ont décidé de changer d'emploi. Dans un cabinet d'accompagnement à la reconversion professionnelle, les demandes ont explosé. Certains se sont même rendu compte qu'ils devraient changer totalement de voie. Mais parfois, la reconversion est risquée et doit vraiment être exposée à l'entourage familial. C'est notamment le cas pour Stéphanie, juriste, qui suit aujourd'hui une formation d'organisatrice de mariage.