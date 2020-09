Le congé patérnité plébiscité par les papas en Suède

Le congé paternité vient de passer de deux à quatre semaines dans l'Hexagone. Celui-ci entrera en vigueur en juillet 2021. Un progrès social qui contribue à l'égalité homme-femme, même si on est très loin des Suédois. Dans ce pays, les parents ont seize mois de congé parental à se repartir, dont trois uniquement réservé au père.