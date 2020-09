Le Conseil d'État va trancher sur le port du masque à l'extérieur

Le gouvernement espère gagner son bras de fer avec la justice sur la question épineuse du masque. À Pau, à Strasbourg et à Lyon, les tribunaux ont demandé aux préfets de revoir leur copie sur l'obligation de le porter en extérieur. La décision du Conseil d'État, qui doit trancher à son tour, est très attendue ce soir. Plus de détails avec notre journaliste Marie Chantrait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.