Le contrôle du pass sanitaire renforcé dans les campings en Vendée

Pass sanitaire obligatoire pour cette famille tout juste arrivée dans ce camping. Une fois le QR code scanné, tout est en règle. "Nous ce qu'on souhaite, c'est passer de bonnes vacances", confie cette mère de famille. Ici, tous les clients doivent avoir une vaccination complète ou un test négatif de moins de 48 heures pour décrocher ce bracelet, un laisser-passer indispensable. Une liberté dès l'accueil qui simplifie la vie des vacanciers du site. Pas besoin de nouvelles formalités pour eux sauf s'ils sortent de l'établissement pour se rendre dans un restaurant ou un musée. Les règles sont en effet très strictes pour éviter la propagation du virus car en Loire-Atlantique et en Vendée, des foyers de contamination ont été détectés dans plusieurs campings. A Saint-Brévin, le pass sanitaire est bien accueilli par ces touristes venus de Normandie. "On se sent un peu plus protégé", confie l'un d'eux. Un avis partagé par ce couple qui vient depuis quatorze ans dans ce camping. Cet après-midi, les contrôles vont se multiplier car 80 arrivées sont programmées.