Le corbillard de Jacques Chirac accède aux Invalides

Le corbillard de Jacques Chirac vient de passer devant l'esplanade des Invalides. Des membres de la famille de l'ancien président ont décidé de l'accompagner, à savoir sa fille Claude et son époux, ainsi que son petit-fils. La foule pourra accéder à la cathédrale pour se recueillir devant le cercueil de l'ancien chef d'Etat en traversant la Cour d'honneur. Si elle continue d'affluer, les lieux resteront ouverts jusqu'au 30 septembre 2019 à sept heures.