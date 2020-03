Le coronavirus fait exploser la vente d’armes aux États-Unis

C'est la conséquence inattendue de l'épidémie de coronavirus. La vente d'armes a explosé aux États-Unis. Beaucoup craignent que la maladie n'engendre des cambriolages et des émeutes. À Warrenton en Virginie, comme dans toutes les armureries du pays, les livraisons n'arrêtent pas. Du jamais vu depuis 40 ans !