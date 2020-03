Le coronavirus peut-il muter ?

Le coronavirus est scruté et analysé en permanence par les chercheurs du monde entier dont ceux de l'Institut Pasteur. Pour l'instant, il a peu évolué. Mais, grâce à ce travail, on sait que trois souches différentes du virus circulent. Il est fort probable qu'une fois la pandémie passée, le Covid-19 se transforme en virus saisonnier comme la grippe d'où l'importance de mettre au point un vaccin, indispensable dans quelques mois pour protéger les plus fragiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.