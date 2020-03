Le coronavirus peut-il se propager dans l'air ?

Des internautes s'inquiètent de la propagation du coronavirus dans l'air. À l'origine de ce vent de panique, une étude américaine très sérieuse où les chercheurs ont tenté de simuler les postillons d'un malade pour évaluer la survie du virus dans l'air et sur les surfaces. Selon les auteurs de ce rapport, la transmission du Covid-19 par aérosol est plausible. Un constat qui doit néanmoins être analysé avec précaution. Car les conditions dans lesquels sont effectuées les expérimentations ne sont pas identiques à celles dans lesquelles nous vivons au quotidien.