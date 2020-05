Le coronavirus, une menace plus redoutée au Groenland

Au Groenland, la météo et la nuit polaires font du confinement un mode de vie. Le retour du soleil après 4 mois d'obscurité est toujours une fête, mais il est terni cette année par la pandémie de coronavirus. Il en est de même pour les kaffemik, qui étaient aussi très attendus. Par peur du virus, les habitants avaient renoncé d'eux-mêmes à ces retrouvailles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.