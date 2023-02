Le corps d’Héléna identifié : le passé trouble du suspect

L'étudiante infirmière de 21 ans avait disparu le 29 janvier dernier après une soirée en boîte de nuit à Brest (Finistère). Les enquêteurs ont retrouvé son corps à 50 km, sur la presqu'île de Crozon. Une piste remontée grâce au téléphone du principal suspect, Sylvain L., un cuisinier de 36 ans présumé innocent. Lui et l'étudiante se sont rencontrés peu après 6h45, la nuit de sa disparition. Dans quelles circonstances se connaissaient-ils ? "Aujourd'hui, dans l'enquête réalisée, aucun élément ne permet d'établir un lien de connaissance entre la victime et le suspect !", a déclaré le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni. En 2017, Sylvain L. avait fait l'objet d'une procédure classée sans suite pour harcèlement sexuel. Des proches décrivent un homme séducteur, habitué à consommer de l'alcool et des stupéfiants. Peu de temps après la disparition d'Héléna, il avait confié à son entourage avoir eu un accident, avoir commis une bêtise. Les enquêteurs n'en sauront pas plus de sa part, ils n'ont jamais pu l'entendre. L'homme est mort jeudi dernier, après deux tentatives de suicide. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Boisrobert