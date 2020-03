Le coup d'envoi du Paris-Nice bouleversé par des mesures préventives

À Paris, le départ de la course cycliste mythique a été quelque peu bouleversé ce dimanche matin. Des barrières ont été placées à l'entrée du parking, limitant l'accès des passionnés près de leurs idoles. Il a été impossible pour eux de les toucher. Par mesure de précaution, sept équipes sur vingt-cinq ont même renoncé à participer à ce Paris-Nice. Toutefois, les mesures de sécurité sont restées discrètes afin de conserver l'esprit de fête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.