Le couple Tapie cambriolé : le point sur la situation

Plusieurs individus ont agressé Bernard Tapie et sa femme. Lors d'un entretien pendant près d'une demi-heure avec Bernard et Dominique Tapie, le maire de Combs-la-Ville a confirmé que le couple a été très choqué. Il a décrit des personnes extrêmement traumatisées et couvertes d'hématomes. Après les avoir ligotés avec des câbles électriques, les quatre malfaiteurs se sont acharnés sur eux jusqu'à ce qu'ils révèlent où se trouvaient les objets de valeur, essentiellement des bijoux et des montres. Le montant du butin n'est pas connu pour l'instant. Après la fuite des agresseurs, Dominique Tapie a réussi à se défaire de ses liens et a donné l'alerte chez les voisins. Elle a été brièvement hospitalisée, mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Quant à Bernard Tapie, qui souffre d'un cancer depuis quatre ans, il n'a pas souhaité se rendre à l'hôpital. Tous deux sont actuellement entourés par leurs proches ainsi que des enquêteurs qui cherchent d'éventuelles traces ADN pour pouvoir identifier les cambrioleurs.