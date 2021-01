Le coût du retard de vaccination pour l'économie française : la mise au point de François Lenglet

François Lenglet, spécialiste économie de TF1, estime que tout retard dans la vaccination générale prolonge l'épidémie. Ce qui prolonge le couvre-feu, la fermeture des restaurants, des cinémas et des salles de sport. Avec ces mesures, l'activité économique française est amputée de 10%. Pour notre spécialiste, le coût des fermetures représente un milliard d'euros de croissance en moins par jour travaillé. Le coût du retard de vaccination pour l'économie française est donc d'un milliard d'euros par jour. Auquel s'ajoutent 500 millions d'euros de déficit budgétaire en plus. Sans compter le risque de décrochage par rapport aux autres pays qui se traduirait par une reprise plus faible qu'ailleurs. Double décrochage en réalité, de la France par rapport à ses voisins européens, l'Allemagne mais aussi l'Italie, et de l'Europe par rapport au reste du monde. La Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël nous ont en effet pris de vitesse sur le vaccin, leur livraison et la logistique. Une fois encore, ce virus agit comme un révélateur et pointe la lenteur du vieux continent qui n'a jamais aussi mérité son nom, conclu notre journaliste.