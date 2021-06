Le couvre-feu à 23h est-il tenable ?

Lors d'une sortie, une bande attendait des amis, ce sont les policiers qui les ont rejoints après 21 heures. Quelques heures plus tôt, difficile de trouver une place en terrasse. Partout, c'est la fête. "On a envie de profiter, c'est le week-end", précise une cliente en terrasse. Mais après des débordements vendredi soir, Anthony Jacuccci, gérant d'un bar à Nîmes (Gard), a décidé de fermer son établissement dès 20 heures. La soirée se prolonge alors quelques mètres plus loin. Deuxième service, eux aussi continuent jusqu'au bout. "Jusqu'à 22h30 on se bouge pour pouvoir servir les clients à l'heure", explique Hamadi Bouchareb, cogérant d'un restaurant-pizzeria. Les clients en retard se doivent d'engloutir la pizza en 20 minutes. Un goût un peu amer. Puis à 23h00, branle-bas de combat, tout ferme, à contrecœur. Pour s'en assurer, plus d'une quarantaine de policiers patrouillent. De la dissuasion en douceur. A minuit, on adresse les derniers au revoir à une ville silencieuse.