Le couvre-feu maintenu à 20 heures en Martinique

Face au couvre-feu en Martinique, un groupe d'amis a dû s'organiser pour maintenir la soirée du Nouvel An. Dormir dans des conditions spartiates pour faire la fête. Une heure avant la fermeture des restaurants, certains se précipitent pour récupérer un plat à emporter. "Habituellement, on est en famille avec de nombreuses personnes, mais là, on est en petit comité", lance une cliente. C'est une aubaine pour les rares restaurants restés ouverts. À 20 heures, le centre-ville de Fort-de-France se vide. Toutes les manifestations publiques en extérieur ont été annulées, comme le feu d'artifice. La place où il a lieu habituellement est vide. Des automobilistes sont verbalisés pour non-respect du couvre-feu. Certains n'hésitent pas à forcer les barrages. "On est le 31 décembre mais pour autant, ils doivent se plier à l'arrêté préfectoral qui veut que depuis 20 heures ils ne sont plus censés être dehors", explique le capitaine Laurent Cornet, adjoint à l'unité d'ordre public. En moins d'une heure, une vingtaine de contraventions sont dressées sur ce point de contrôle. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, T. Gagnou