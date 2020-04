Le Covid-19 peut-il se transmettre dans l'air ?

Dans un courrier adressé à l'administration Trump, l'académie des sciences américaines alerte sur une possible transmission du Covid-19 par voie aérienne. Le document s'appuie sur plusieurs études, dont l'une menée dans les chambres de 13 patients positifs au virus. "Les échantillons d'air prélevés étaient contaminés", souligne-t-il. Mais qu'en est-il réellement ? Éléments de réponse avec dans la vidéo ci-dessus.