Le Covid a-t-il condamné la bise ?

Comme un feu vert officiel au retour de la bise à la française, l’exemple est venu vendredi du plus haut sommet de l’État. Mais il en faudra sans doute un peu plus à cette bande d’amis pour renouer avec la tradition. “Moi, je déteste les bises à la base. Donc moi, je dis merci la Covid. On arrête les bises. Ça me va très bien, je n’en ferai plus jamais à personne”, nous confie une jeune femme. Après des mois sans contact physique, les réflexes de prudence se sont installés. “C’est un peu trop tôt pour envisager un retour des gestes amicaux”, argumente une autre jeune femme. “Si la personne me tend la main, je ne vais pas lui refuser, mais je ne vais pas tendre la main volontairement”, avoue un jeune homme. Question de proximité, entre ces deux frères, on baissait la garde. “En famille, en tout cas, c’est reparti. Des amis très proches, qu’on voit régulièrement, on ferait la bise comme avant. Et sinon, c’est les checks”, précise le frère. Le check, un geste plus naturel dans cette entreprise. Ces jeunes actifs préfèrent un autre code à une bise pas très prisée entre collègues. Chacun se sent désormais libre de choisir les gestes pour saluer. Fini la bise obligée, elle retrouve le caractère intime de ses origines. Mais la bise a sa propre géographie. Certaines régions la distribuent déjà généreusement. Le bonheur pour ses adeptes après des mois d'abstinence.