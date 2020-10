Le Covid entraîne des déprogrammations massives des opérations oncologiques

Depuis le début de la crise, les autres secteurs médicaux, dont l'oncologie, ont dû s'adapter pour prioriser les cas de Covid au sein des hôpitaux. À part les déprogrammations d'opérations qui augmentent de plus en plus, le Covid a également entraîné des retards dans le dépistage et la pose de diagnostic. Selon une étude menée par l'institut Gustave Roussy, les retards de la prise en charge liée à la première vague entraîneront d'ici cinq ans une surmortalité, tous cancers confondus.