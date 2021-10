Le dahlia revient à la mode

Le dahlia est l'une des plus rares fleurs à illuminer le jardin jusqu'aux premières gelées. Nous connaissons la forme du cactus et du pompon. Mais il y a eu des évolutions. La collerette, les buissons, des ingénieurs travaillent sur l'esthétique des fleurs. Certaines s'auto-nettoient et restent propres toute l'année. Entre cinq et sept ans sont nécessaires pour obtenir ces nouveautés, à partir des graines et par mariage successif des plantes. Cette nouvelle mode n'a rien de hasard selon Bertrand Turc. "Les ventes augmentent. Des efforts sont également faits par les châteaux", a-t-il expliqué. Par exemple, le chateau-hôtel de la Bourdaisière possède une collection de dahlia. Près d'un demi-millier de variétés, la plupart méconnues, embellissent le jardin. Un bémol, le dahlia est très gourmand en eau. Son image redorée profite aussi aux fleuristes. Les consommateurs sont de plus en plus friands de fleur locale et de saison. De deux à cinq euros la fleur, le dahlia en vase dure une semaine. Mais en pot ou en pleine terre, un pied donne en moyenne une quarantaine de fleurs de juillet à l'automne.