Le Dash 8, la nouvelle arme des pompiers pour lutter contre les feux de forêt

C'est une opération de précision, quelques secondes qui peuvent tout changer. Pierre fait partie des pilotes les plus aguerris de la sécurité civile. En exclusivité, il accepte notre caméra dans son cockpit, juste avant la saison estivale qu'ils redoutent tous, à l'occasion d'une série de vols d'entraînement. Multiplier les exercices, imaginer des cibles... Nous sommes à bord d'un Dash 8, l'avion le plus performant dans la lutte contre les incendies de forêt. Plus besoin de coin d'eau à proximité, lui largue un produit qui est généralement de couleur ocre. Les Dash n'ont pas vocation à remplacer les Canadair, ils sont là en renfort. "Le Canadair va traiter directement sur le feu, sur le front de flammes. Alors que le Dash 8 va larguer un produit retardant, un sel ignifugeant. Donc, on le largue en avant du front de flammes", précise Philippe Bourne, chef du personnel navigant du groupement d'avions de la sécurité civile. La vitesse du Dash 8 est aussi un atout. Lancé à 660 km/h, l'appareil est capable d'intervenir sur tout le territoire en un temps-record. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.