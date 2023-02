Le débat sur la retraite vu de la rue

La colère du ministre du Travail Olivier Dussopt d’un côté, Le chant des insoumis emprunté aux gilets jaunes de l’autre, voila comment s’est achevé vendredi soir le débat sur les retraites à l’Assemblée, sans aller à son terme. Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Nous avons montré des extraits à des Français, sur le marché d'Issoire ce samedi, “C’est très simple, j’ai l'impression qu’on est à la maternelle et que ce sont des enfants de cinq, six ans”, réagit un homme. Certaines discussions ont tout de même abouti à des aménagements, pour les carrières longues par exemple. Mais les 20 000 amendements déposés n’ont pas permis de discuter de l’âge de départ en retraite, et les tensions se sont multipliées. “Quand je vois ça, ça ne me donne pas envie de voter”, s'exprime un homme Et c’est la crainte d’un certain nombre d’élus après ces deux dernières semaines. Dans dix jours , c’est le Sénat qui s'emparera du projet de loi. L’opposition a déjà promis que la question de l’âge de départ à la retraite serait cette fois soumise au vote. TF1 | Reportage S. Millenvoye, G. Frixon, D. Salmon