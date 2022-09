Le dernier voyage d'une reine

Un cercueil en chêne était drapé de l’étendard royal et d’une couronne de fleurs. Elisabeth II ne reviendra plus à Balmoral. C’est son dernier voyage à travers l’Écosse, mais aussi la dernière fois que les Écossais peuvent sur son passage lui témoigner par leur présence respectueuse, amour et reconnaissance. Dans le cortège pour l’accompagner : sa sœur, la princesse Anne, ses fils, le prince Edward et Andrew, ses petites filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Une famille et tout un peuple. Digne et prié de ne pas jeter de fleurs sur le convoi lors de son passage. Près de 300 kilomètres et six heures de route, un itinéraire destiné pour rendre hommage aux racines historiques de cette reine à moitié écossaise. Avec comme ultime étape, Édimbourg et le palais de Holyrood. C’est dans la salle du trône qu’elle passera la nuit avant de rejoindre Londres ce mardi. D’ici là, les Écossais massés sur cette route des adieux, se consolent. Leur reine s’est éteinte chez eux. Pour beaucoup, c’est le symbole de l’amour qu’Elizabeth porte à leur pays. TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Gohet