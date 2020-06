#LE13HVOUSREPOND : le dispositif actuel de chômage partiel va-t-il continuer ?

D'après le dernier décompte du ministère du Travail, près de huit millions de Français ont été placés au chômage partiel. Les secteurs du tourisme, de l'industrie automobile et de l'aéronautique sont les plus touchés par la crise du Covid-19. Afin de soutenir la reprise, le dispositif actuel de chômage partiel sera normalement prolongé jusqu'au début du mois de juillet. Ensuite, un nouveau système de longue durée va être mis en place par le gouvernement. Comment fonctionne-t-il ?