Le dispositif anti-Covid effectif à Roissy

Jean Castex était ce dimanche matin aux côtés de la Police Aux Frontières de Roissy (Val-d'Oise). Depuis ce week-end, les autorités françaises imposent une quarantaine de dix jours aux voyageurs en provenance du Brésil, du Chili, de l'Argentine, d'Afrique du Sud, mais aussi de Guyane ou d'Inde. "Il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent à l'hôpital et qui décèdent aujourd'hui, donc, c'est normal qu'on se soumette à cette règle-là", lance une passagère. Dès la descente de l'avion, les passagers doivent se soumettre à un nouveau test. Une fois le résultat négatif, une infirmière leur rappelle les règles : dix jours de quarantaine et faire un test PCR à la fin de l'isolement. Les voyageurs plutôt conciliants ont dû changer leur plan. "On va rester coincer pendant dix jours, on ne va pas pouvoir voir la famille, donc ça ne le fait pas", se plaint l'un d'eux. En cas de non-respect de la quarantaine, la contravention est de 1 500 euros. Durant cette période d'isolement, les voyageurs ont le droit à une sortie, entre dix heures et midi, chaque jour.