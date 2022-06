Le Donbass progressivement aux mains des russes

C'est la route du front, la route de Severodonetsk, là où l'armée russe jette toute sa force et semble sur le point de l'emporter. Sur le trajet avec notre chauffeur, nous nous retrouvons mêlés au va-et-vient du matériel. D'un côté, ces colonnes de véhicules, ces systèmes de défense anti-aériens qui arrivent. De l'autre, ces camions qui reviennent. La clé de Severodonetsk, ce sont les villages qui l'entourent. Nous arrivons dans ces lieux tout juste pris par l'armée russe. Le front est au bout de cette rue. Ces villages autour de Severodonetsk sont très disputés par l'armée ukrainienne et l'armée russe. Certaines localités ont été prises et reprises par un autre camp. C'est dans ce climat d'incertitude que vivent les derniers habitants qui sont restés ici. Nous découvrons une ville fantôme, où certains morts sont enterrés à la hâte dans les jardins. Jusqu'à 90% des habitants ont pris la fuite, mais pas Valentina. Depuis le toit d’un immeuble, nous apercevons la fumée des combats dans Severodonetsk. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh