Le dropshipping, une arnaque légale

Aya, étudiante, a acheté un collier en plaqué or pour seulement 20 euros après avoir vu une publicité sur les réseaux sociaux. Mais à la réception du colis, elle déchante. En plus de l'emballage qui lasse à désirer, la chaîne du pendentif est cassée. Pensant à une escroquerie, elle a fait quelques recherches et est tombée sur le même bijou, bradé à un prix sidérant. Les vendeurs ont eu recours à un procédé peu scrupuleux, de plus en plus courant sur Internet. Le principe est de créer un site pour y revendre des produits à prix cassés sur des plateformes en majorité asiatiques. Ils se contentent de passer commande. Ils ne fabriquent rien et ne stockent rien, mais empochent une jolie marge. Expiateurs, bijoux, vêtements... les exemples ne manquent pas. Pour mieux écouler leurs marchandises, ces revendeurs n'hésitent pas à démarcher les stars d'Internet. Sam Zirah, par exemple, reçoit des dizaines de sollicitations. Mais il refuse de signer de tels contrats et dénonce cette pratique. Il n'y a pas de recours pour les clients piégés, car le dropshipping est légal.