Le duo Ofenbach au Festival Solidays

Les concerts se sont multipliés durant trois jours à Paris Longchamp. Le Festival Solidays a réuni de nombreux artistes. Cette année 2019, le duo Ofenbach était à l'affiche de ce grand événement. Dorian et César ont connu le succès en 2016 avec leur titre "Be mine". Retour sur le parcours de ces deux jeunes français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.