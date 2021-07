Le festival d'Avignon s'ouvrira lundi avec des restrictions sanitaires

Quand la comédienne que nous avons rencontrée propose aux commerçants de promouvoir son spectacle, vous pouvez être sûrs qu'ils l'accueillent à bras ouverts, en espérant que le festival leur permette de rebondir. "On est entre les deux, on ne sait pas si on va continuer ou fermer", s'exprime Stéphanie Vivier, gérante de la boutique "Inaccessible". Ils sortent d'une saison blanche, encore sonnés d'avoir été privés des retombées économiques de cet évènement qui rapporte 50 millions d'euros à la ville chaque année. Catherine Panattoni veille sur cinq hôtels. Et aujourd'hui, cette hôtelière se rêverait déborder, mais hélas pour le moment, à peine plus de la moitié de ses chambre sont occupées. "Le festival de théâtre, qui est le poumon de la ville, représente 35% de notre chiffre d'affaires global à l'année. Donc c'est énorme. Et en fait, on ne compte pratiquement que sur ça", confie la directrice générale d'Avignon Centre. Alors, les festivaliers vont-ils revenir ? Quelles sont les règles à respecter ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.