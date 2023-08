Le feu continue à inquiéter en Espagne

Sur les hauteurs de Portbou en Catalogne ce dimanche matin, le vent ravive les flammes. Une reprise de feu rapidement maîtrisée par les pompiers. Mais ils restent vigilants. La N-260, axe principal entre la frontière française et la ville espagnole de Colera, reste fermée. Des vacanciers français qui ont été évacués ce vendredi et pensaient rentrer au pays en passant par cet axe ont dû faire demi-tour. Seuls les commerçants et les résidents sont autorisés à passer, preuve à l’appui. Aux abords de la route, des cendres à perte de vue. L’incendie est désormais sous contrôle. Sur des images filmées par les pompiers, on peut voir l’étendue des dégâts. Environ 600 hectares de forêt sont partis en fumée. L’origine du feu reste inconnue. Il s’est déclaré vendredi à deux kilomètres de la frontière française dans la commune de Portbou, tout près d’un camping. Aujourd’hui, les mesures de confinement dans les villes voisines sont levées. Des vacanciers y sont restés bloqués plus de 24 heures. Avec le retour du vent, 200 pompiers restent aujourd’hui mobilisés en cas de nouveau départ de feu. TF1 | Reportage M. Alibert, A. Cazabonne, M. Scarzello