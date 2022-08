Le feu couve toujours en Gironde

La terre fume et le feu est toujours là, juste en dessous. Malgré une nuit de pluie, Laurent Rivault, forestier, sait que son travail est loin d'être terminé. "Là, il est tombé quinze à vingt millimètres dans la nuit. C'est très peu pour l'ampleur du feu qu'il y a eu. Dès qu'il va refaire beau, ça va repartir de plus belle", affirme-t-il. Samedi soir, les pompiers sont restés en alerte à surveiller l'orage. Pour cause, les prévisions météorologiques ne cessent de leur jouer des tours. La menace, des éclairs combinés à des rafales de vent changeantes. Dans la commune d'Hostens non plus, pas question de baisser la garde. Le maire ne se fait pas d'illusions, le village restera menacé longtemps, car il est situé sur d'immenses carrières de lignites, une forme de charbon qui se consume sur plusieurs mètres d'épaisseur. "Si on ne fait pas ce qu'il faut pour le noyer, ça peut brûler pendant des années", rapporte Jean-Louis Dartiailh, le maire d'Hostens. Le seul moyen d'éteindre ces points chauds en profondeur, c'est de les noyer en continu pendant des semaines. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy, S. Chevallereau