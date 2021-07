Le film "Pétaouchnok" en tournage dans les Pyrénées-Orientales

Quelque part au cœur des Pyrénées-Orientales, un tournage de film vient de s'installer pour cinq semaines. Philippe Rebbot et Pio Marmaï incarnent deux hommes en situation de précarité, bien décidés à se lancer dans le tourisme équestre. Une dizaine de comédiens et une équipe technique d'une soixantaine de personnes ont fait le déplacement. Un spectacle étonnant et réjouissant pour les promeneurs. Les retombées publicitaires sont encore hypothétiques, mais les habitants du secteur profitent dès à présent du tournage. Un propriétaire de centre équestre a décidé de fermer son établissement pour mettre ses chevaux à la disposition du film. Pour l'occasion, huit appartements de la résidence hôtelière "Etoile du Berger aux Angles" ont été loués. Les commerçants voient défiler acteurs, régisseurs et maquilleurs. La région n'a pas encore reçu LE film star qui bouleversera le tourisme. Celui-ci sera peut-être le bon. Il s'appellera "Pétaouchnok" et sera à l'affiche dans un an.